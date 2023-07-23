ارتفاع حصيلة الفيضانات فى أفغانستان إلى 31 قتيلاً وإصابة 70

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها أفغانستان، منذ أمس الأول الجمعة، جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، حسبما أعلنت السلطات الأحد.

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث، شفيع الله رحيمي، إن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصاً في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، حسب "فرانس برس".

وأضاف رحيمي أن 26 شخصاً توفوا في منطقة جلريز التي تبعد 46 كيلومتراً إلى الشرق من كابول، بعد ما جرفت الأمطار مئات المنازل المبني أغلبها من الطين.

فيما أكد أن أربعة آخرين قتلوا في كابول، وأصيب ما يزيد على 70 شخصاً في المنطقتين، مشيراً إلى أن 40 على الأقل في عداد المفقودين.

وأصدر المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، رسالة تعزية ناشد فيها جماعات الإغاثة وسلطات كابول مساعدة الأسر المنكوبة.

وتسببت فيضانات موسم الأمطار العام الماضي في مقتل العشرات في أفغانستان.