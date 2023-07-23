الزراعة تواصل تجهيز تقاوى القمح ومعدات الحصاد الآلى و شتلات النخيل والزيتون

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى خلال الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين.



صرح الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن محطات الغربلة والإعداد العمل بدون توقف خلال فترة اجازة العام الهجري وثورة يوليو، وذلك للاستعداد التام للموسم الشتوى من مختلف المحاصيل الشتوية قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل من أجل تنفيذ خطة الدولة في توفير التقاوى لزراعة أكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوى معتمدة منتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للسياسة الصنفية بالتنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى المستهدف زراعته وبالشراكة كذلك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوى بالمرور على محطات الغربلة للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعه المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.

كما صرح الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية ان العمل متواصل ليلا ونهارا للقطاع وفي أيام العطلات والإجازات والحرارة الشديدة لخدمة وزراعة ٢٧ ألف فدان ذرة في العوينات وكذلك عمليات حرث وتجهيز ٤٠٠٠ فدان في صوب اللاهون وايضا عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع ابو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدى ال٢٠٠٠ فدان وأيضا العمل في توشكي لدي بعض شركات القطاع الخاص وزراعة الذرة وفي أسيوط لمساحة ١٣٠٠ فدان.



وأضاف الأشقر أن القطاع يقوم حاليا بتجهيز كومباينات حصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات الملحقة، والجرارات وصيانه لجميع مكونات المحطات بالقطاع استعدادا لموسم الحصاد.



وفي ذات السياق، صرح الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الزراعات المحمية استمرار العمل طوال فترة الإجازة في موقع الهرم التابع للإدارة لمتابعة الزراعات والتأكد من النظافة العامة وإعادة تأهيل الصوب للعروة الرئيسية وكذلك فى موقع الدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سوف يتم توزيعها على أهالينا بسيناء بدون مقابل، بالإضافة إلى عرض أفضل أصناف النخيل للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من أنواع البرحى والمجدول والسكري والصقعي.