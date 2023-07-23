حل لغز العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بمدينة السلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب بمنطقة السلام.

ويناقش رجال المباحث المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بالقرب من إحدى المدارس بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعُثر على جثة "إسماعيل م" فى العقد الثاني من العمر، وتبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.