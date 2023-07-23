رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو لتأسيس صندوق تنموى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

دعت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، الأحد، إلى ضرورة تأسيس صندوق تنموي لاستخدام موارده لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية أمام مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، الذي تستضيفه بلادها بمشاركة العديد من قادة الدول.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن هناك مبادرة لمكافحة التغير المناخي، وأنهم مستعدون لبذل المزيد في إطار الشراكات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مبادرات الهجرة غير الشرعية يجب أن تركز هي الأخرى على سمات هيكلية.

وأكدت جورجيا ميلوني أن الغرب أعطى انطباعًا أنه يعطي دروسًا ولا يبحث عن حلول بخصوص الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن العلاقات بين أوروبا وبلدان البحر المتوسط لا يمكن أن تكون تنافسية.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إن قمة روما ستقود إلى أهداف طموحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها تهدف لإطلاق برامج تنمية لدول إفريقيا وحوض البحر المتوسط.

ودعت جورجيا ميلوني إلى دعم التنمية في إفريقيا لوقف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تدفق كبير للمهاجرين، ويجب دعم اللاجئين الذين فروا من الإرهاب والمجاعات.

وحثت رئيسة وزراء إيطاليا على ضرورة استهداف المنظمات الإجرامية المسئولة عن الهجرة غير الشرعية مع تعاون الجهات الأمنية بين الدول لمكافحة جذور الهجرة غير الشرعية.

واقترحت جورجيا ميلوني حوكمة اتفاقات الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، مشيرة إلى أن مؤتمر روما سيكون منطلقًا لحوار واسع حول مكافحة الهجرة غير الشرعية.



