الرئيس التونسي يدعو لعقد قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، لعقد قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات الرئيس سعيد، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال الرئيس التونسي: "إننا في تونس نسعى أن تشع شمس جديدة على العالم كله ويظهر فجر جديد وأن يشع النور في كل مكان وهو نور العدل والحرية حينما كان هناك إنسان".

وأشار الرئيس سعيد إلي أن هناك شبكات إجرامية تقف وراء الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، بأن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الرئاسة التونسية: "الرئيس قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي، مارك روته، يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

من جانبها، رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، إنه تم توقيع حزمة من الإجراءات في تونس وترتكز على 5 عناصر أولها الاتصال بين الشعوب.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم فتح نافذة تونسية من أجل تبادل الطلاب وأن يأخذ الشباب فرصة بالدراسة والعمل بالاتحاد الأوروبي وسيقومون بإثراء الاتحاد بخبراتهم كما سينقلون الخبرات لتونس.

وتابعت رئيس المفوضية أنه سيتم تحديث المدارس التونسية وبناء 80 مدرسة تكنولوجية بمنحة تقدر بنحو 65 مليون يورو، ودعم الاقتصاد التونسي ليكون أكثر مرونة وصمودًا، مشيرة إلى أن الاتحاد أكبر شريك تجاري مع تونس وسيتم العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وإحضار الاستثمار ومؤسسات التمويل لتونس.