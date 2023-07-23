لضخ دماء شابة.. حركة تغييرات واسعة في قطاعات وزارة الإسكان

شهدت أروقة قطاعات وزارة الإسكان المختلفة حركة تغييرات كبيرة فى قياداتها وذلك على مدار الشهرين الماضيين، ولعل أبرزها استبدال اللواء محمد عصام مدير مكتب وزير الإسكان بالدكتور وليد عباس خلفًا له.

وكشف مصدر بوزارة الاسكان، لـ"الدستور"، فضّل عدم ذكر اسمه أن قرار تنصيب الدكتور وليد عباس مديرًا لمكتب وزير الإسكان، الذي شغل منصب معاون الوزير والمشرف العام على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات لأكثر من 5 سنوات ماضية، صدر قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، خلفا للواء محمد عصام ونحو 5 من قيادات مكتب الوزير، وذلك من أجل ضخ دماء شابة ذات خبرة فى إدارة الملف لمعاونة الوزير بالشكل الأمثل.

وفى قطاع الاسكان بالوزارة، أصدر د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا حمل رقم 452 لسنة 2023 بندب المهندسة رانيا محمد منير عبد العليم، مدير عام الإدارة العامة لرخص البناء بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي العالية لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 أيهما أقرب.

وفى نفس القطاع، كان د.عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي بتولي شريف أبو سريع أحمد لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان بالمستوى الوظيفي (العالية)، تسيير أعمال قطاع الإسكان والمرافق.

وتولى د.خالد الذهبي رئاسة مجموعة العمل العلمية خلال مؤتمر الإسكان العربي السابع، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء من الدول العربية لعرض 6 محاضرات ولتقديم 19 ورقة وطنية، و65 بحثا من 11 دولة عربية.

وبعد أيام قليلة صدر قرار رقم 118 لسنة 2023 بتاريخ 25 يونيو 2023، بتكليف الدكتورة هند السيد عثمان محمد فروح، بوظيفة أستاذ باحث بمعهد بحوث العمارة والإسكان في القيام بأعمال مدير المعهد حتى استيفاء مصوغات التعيين اعتبارًا من 1 يوليو 2023.