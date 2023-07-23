"التنمية المحلية" تكشف أهم ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظات فى 2024 (فيديو)

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظات لعام 2024.

وقال "قاسم" خلال مداخلة هاتفية بغرفة الأخبار على قناة DMC، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن صباح اليوم، تخصيص 18 مليارًا و970 مليون جنيه مصري، لدواوين عموم المحافظات المصرية في الخطة الاستثمارية 2023 – 2024.

ونوه إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة الاستثمارية هو دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، كذلك العمل على استكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها بمعدلات إنجاز 70% فأكثر، وبالتالي دخولها الخدمة يسهل ويحقق جودة الحياة في المحافظات، حيث إنها تركز على البرامج والأداء، وبالتالي البرامج مقسمة لمشروعات لـ«تعزيز ودعم خدمات الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والنظافة والإطفاء والمرور»، كذلك تدعيم الاحتياجات العاجلة للوحدات المحلية في المحافظات وهي اعتمادات واردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بناءً على المناقشات مع ديوان عام وزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/ 2024.

وأكد أن هناك زيادة بنحو 8% عن الخطة الاستثمارية عن العام السابق، والتي تؤكد مراعاة العدالة في توزيع الاستثمارات على المحافظات المصرية وفقا للأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، كذلك التقسيم الجغرافي مما يدعم استثمارات كل محافظة في المراكز والوحدات المحلية والتوابع، مختتما أن محافظات الصعيد العشر تم تخصيص 7.4 مليار جنيه لها من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية، يليها القاهرة الكبرى، والدلتا، وإقليم الإسكندرية، وأخيرا إقليم القناة وسيناء، مع الأهمية علي تطبيق الالتزام بمعايير الكفاءة وتحديد الأولويات الاستثمارية.