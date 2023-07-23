تعرف على غيابات بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري اليوم

يفتقد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عددا كبيرا من نجومه في مباراة اليوم أمام الأهلى والتى تجمع بينهما على ستاد الدفاع الجوى.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق السماوى لجهود كل من شريف إكرامي، أحمد دعدور، وعلي جبر، أسامة جلال،عبد الله مجدي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إسلام عيسى، محمد صادق، بلاتي توريه، هشام محمد، وليد الكرتي، فخر الدين بن يوسف، دودو الجباس، وذلك لأسباب مختلفة منها الإصابة والراحة.

ويخوض بيراميدز مباراته أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين بمسابقة الدورى المصرى، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم.

- تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري