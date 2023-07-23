الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على غيابات بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري اليوم

بيراميدز
بيراميدز

يفتقد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عددا كبيرا من نجومه في مباراة اليوم أمام الأهلى والتى تجمع بينهما على ستاد الدفاع الجوى.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق السماوى لجهود كل من شريف إكرامي، أحمد دعدور، وعلي جبر، أسامة جلال،عبد الله مجدي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إسلام عيسى، محمد صادق، بلاتي توريه، هشام محمد، وليد الكرتي، فخر الدين بن يوسف، دودو الجباس، وذلك لأسباب مختلفة منها الإصابة والراحة.

ويخوض بيراميدز مباراته أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين بمسابقة الدورى المصرى، فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم.

- تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري 

 

  • أحمد الشناوي فى حراسة المرمى
  • أحمد فتحي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي فى الدفاع
  • أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود صابر فى وسط الملعب
  • إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، فخري لاكاي فى الهجوم
بيراميدز الاهلى مواجهة النادي الأهلي اسلام عيسى نادي بيراميدز

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