الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ملتقى توظيف المنوفية يواصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار فعاليات الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بمدينة شبين الكوم ، وذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الشباب وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير فرص عمل لائقة لهم تماشياً مع أهداف  ومحاور الجمهورية الجديدة.

ويشهد ملتقى التوظيف لليوم الثانى على التوالى إقبالاً من قبل الشباب والفتيات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة الراغبين فى الحصول على فرص عمل وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، و يساهم الملتقى فى توفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب لكافة المؤهلات بشتى المجالات المختلفة بمشاركة 20 شركة بالقطاع الخاص، حيث يتم إستقبال الشباب على مدار اليوم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإجراء المقابلات لهم وتعريفهم بنوعية الوظائف المتاحة وفقاً لمؤهلاتهم الدراسية لتسهيل الحصول على الوظائف المناسبة لهم.

هذا وأكد محافظ المنوفية أن ملتقى التوظيف يأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل للمواطنين وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في كافة نواحي الحياة ، مؤكداً على استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية  لإقامة العديد من الملتقيات الوظيفية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالينا بالمحافظة ، فضلاً عن عقد الدورات التدريبية المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف توفير حياة كريمة لهم.

استمرار فعاليات استفاد الاستفادة الجهات المعنية الجمهورية الجديدة الصالة المغطاة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

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