إعلام الكويت يبرز تأكيد السيسي أن المصريين أدركوا أن الوطن الآمن والمستقر يعلو ولا يعلى عليه

أبرز الإعلام الكويتي تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المصريين أدركوا وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه كما أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفا ورفاهية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن الرئيس السيسي قال في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 - واقعنا الديموغرافي والاقتصادي يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي وانما الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قال إن ثورة 23 يوليو اسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما ومضت في طريقها تبنى مصر جديدة في زمنها ويعلو شأنها شرقا وغربا لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع انحاء العالم" مؤكدا ان "مصر تطلعت الى التخلص من الاستعمار والسيطرة الاجنبية وقدمت من اجل ذلك تضحيات هائلة".

ونوهت بأن الرئيس السيسي أكد انه ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 الى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما ان نفكر بجدية في المستقبل والجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية ".

وتابعت أن الرئيس السيسي أوضح ان اسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها وتضيف إليها ولا تنتقص منها وتقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ووحدة الجبهة الداخلية بالنظر الى تغير طبيعة التهديدات التي اصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا".

ونوهت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن الرئيس السيسي أكد ان "الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والاجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر الى الموضع الذي يطمح إليه شعبها" كما اكد ان مصر تبذل اقصى جهدها وطاقتها بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل لمواطنيها واقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد بما يتواكب مع العصر ومع طموحات أبناء الشعب قائلا "نطمئنكم ان جميع الاصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من اجله".