"ثمن أغلى".. باريس سان جيرمان يحدد سعرًا جديدًا لبيع كيليان مبابى

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة ناديي الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في ضم اللاعب.

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان حددت سعر بيع كليان مبابي، تجنبًا لرحيله بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023/ 2024.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناعه بالبقاء، أو ستضطر إلى بيعه والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بالمجان، وهو الأمر الذي بدأت تدرسه في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تريد الحصول على ما لا يقل عن 150 مليون يورو، مقابل السماح برحيل مبابي في صيف 2023 الحالي.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي باريس سان جيرمان رفعوا سعر بيع مبابي، بعد زيادة عدد الأندية المُهتمة بالحصول على خدمات اللاعب.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت، أمس السبت، بأن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 100 مليون يورو، ولكن تم رفع قيمة المبلغ إلى 150 مليون يورو، بهدف عرقلة الصفقة أمام الأندية.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى تهديدات إدارة باريس سان جيرمان بأنها ستجعل مبابي أسيرًا لمقاعد البدلاء في حال عدم تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

استبعاد مبابي من معسكر باريس سان جيرمان في اليابان استعدادًا للموسم الجديد

يأتي ذلك بعدما شهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا بعد قرار لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استبعاد مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.

وأكدت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان قد أبلغ مبابي بالغياب عن رحلة اليابان، بعد المباراة الودية أمام لوهافر، والتي سجل خلالها هدفًا، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مع الفريق.