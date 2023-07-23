الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى لجنازة والد مى كساب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة والد مي كساب
جنازة والد مي كساب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

توافد عدد من الفنانين ونجوم الفن قبل قليل على مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر لتشييع جنازة والد الفنانة مي كساب الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

جنازة والد مى كساب

وتواجد من الفنانين الفنان إيهاب فهمي والمخرج معتز التوني والفنان منير مكرم والفنان أحمد فهيم وعدد من الفنانين كما تواجد مطرب المهرجانات أوكا بجوار زوجته مي كساب وظهر عليه علامات الحزن الشديدة خلال تواجده بالمسجد.

 

 

أعلنت الفنانة مي كساب، على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وفاة والدها، فجر اليوم.

وقالت كساب، في المنشور: "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة".

ودعت له قائلة: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه».

 

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