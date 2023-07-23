الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو؟ (صور)

ثورة ٢٣ يوليو
ثورة ٢٣ يوليو

يحتفل المصريون، اليوم الأحد، بذكرى ثورة 23 يوليو التي أوجدت عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة والقضاء على الاستعمار، وحققت الكثير من المكاسب ومن ضمنها استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي، وتأمين قناة السويس وتحويل دولة مصر من ملكية لجمهورية رئاسية، لتلقب الثورة بـ العصر الذهبي للطبقة العاملة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلم.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق “تويتر” و“فيسبوك” للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، ويرصد لكم موقع "الدستور" أبرز التفاعلات.

تفاعل رواد السوشيال ميديا بذكرى انتصار ثورة 23 يوليو

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق “تويتر”، قائلاً: "من ٧١ سنة ‏أسقط جمال عبد الناصر ‏هيبة بريطانيا العظمى بثورة 23 يوليو بالذكرى الـ 71‬⁩ ‏في منطقة الشرق الأوسط ‏ومن ساعتها القلم معلم والاستعمار بيتألم".

وعلق آخر قائلاً: "ثورة 23 يوليو 1952 ثورة رجال مصر الذين أنقذوا هذا الشعب من عبودية الملك وركوع إرادته تحت إرادة الإنجليز فشعارهم أبد الدهر خلقتنا أمهاتنا أحرارا فانضم لهم الشعب فرحين بضباطه الأحرار الذين حرروهم من بطش الملك وأعوانه.. وهذه الصوره تشهد على هذه العبودية".

وعلق آخر قائلاً: "مفجر ثورة ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.. ‏صاحب أول خطوة في طريق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والرخاء".

وعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلاً: “أهنئ أصدقائي وأحبائي المصريين بمناسبة الذكرى الواحد والسبعون لثوره 23 يوليو 1952 .. ‏اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية.. ‏حفظ الله مصر وشعبها بهشتاج ثورة ٢٣ يوليو ثورة الأمجاد”.

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