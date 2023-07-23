الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق في دهس تروسيكل سيدة في المرج

جثة
جثة

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة سيدة دهسها تروسيكل مسرع أثناء عبورها الطريق، وتسليم الجثة لذويها.

كان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة مصابة بكسور ونزيف، بالانتقال والفحص تبين اصطدام مركبة تروسيكل بالمجني عليها ولاذ قائدها بالفرار بها، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوهعنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق تروسيكل توك، وبحوزته المركبة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وهروبه خوفًا من الأهالي لسيره عكس الاتجاه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عكس الاتجاه سيارة مسرعة السائق

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