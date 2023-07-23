محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 209 آلاف مواطن خلال يونيو

قال محافظ المنيا، أسامة القاضى، إن مديرية الصحة بالمحافظة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209 آلاف مواطن ومواطنة على مدار شهر يونيو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية وضمت نخبة من الأطباء بكل التخصصات، ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



وأضاف المحافظ- فى بيان اليوم الأحد- أن تقريرًا صادرًا عن مديرية الصحة كشف أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يونيو الماضي خدمات طبية وعلاجية منها 149 ألفًا و617 بالعيادات الخارجية، و59 ألفًا و236 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء 7708 عمليات جراحية و528 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1021 مريضًا بإجمالي 11404 جلسات غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 2019 مريضًا بإجمالي 7879 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 16008 حالات، وأشعة تليفزيونية لحوالى 3972 حالة، وأشعة مقطعية لـ 1464 حالة، وإجراء 14063 تحليلًا، ورسم قلب لـ 4706 حالات، وحالتى مناظير، و28 دوبلر، و238 إيكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 59 ألفًا و236 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ719 مريضًا، وحضانات لـ642 طفلًا.