"مياه المنوفية": بدء التدريب الصيفى لطلاب المدرسة الثانوية الفنية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بدء التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالصفوف الأول والثاني للعام الحالي خلال الفترة من 16-7 وحتى 24-8-2023، داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة.

وذكر أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب، وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة، مع الاستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.

وأكد أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليًا بمختلف المحطات التابعة للشركة على ما تمت دراسته نظريًا خلال العام الدراسي، من أجل خلق جيل على مستوى فني عال من الكفاءة والمهارة.

وأوضح: يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسل والصيانة، وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي وتناول أيضًا كيفية غسل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسل ومتابعة جودة المياه.