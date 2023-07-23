الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

الرى: رفع درجة الجاهزية وغرف عمليات لمتابعة مناسيب المياه للمحاصيل الصيفية

تفقد الترع والمصارف
تفقد الترع والمصارف

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الطوارئ القصوى، ورفع درجة الجاهزية والاستعداد، وذلك لمتابعة حالة مناسيب المياه في الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات، لضمان توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الصيفية، ومنها الذرة والأرز.

كما تتم متابعة جاهزية جميع محطات الرفع والصرف، وأيضًا وحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والمزارعين، والحد من أي شكاوى تتعلق بوصول المياه إلى زمامات الأراضى.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس طارق عواد، نائب رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أعمال متابعة مناسيب المياه في عدد من الترع والمصارف، منها المنصورية والبزراري، والبحر الصغير، وبحر طناح، التابعة لزمام رى شرق الدقهلية، وذلك بهدف متابعة توفير المياه لمختلف زمامات الأراضى الزراعية خلال موسم أقصى الاحتياجات.


ضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة للأراضى الزراعية

كما تفقد نائب رئيس مصلحة الري، بحضور المهندس محمد قاسم مدير عام ري شرق الدقهلية، الأحد، الأعمال المنفذة بشأن تطهيرات الترع، والاطمئنان على تصرفات ومناسيب المياه بالترع، مؤكداً المتابعة اليومية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للأراضى، مع متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وذلك ضمن نظام تقييم وفحص كفاءة دوري.

الأراضى المنزرعة بالارز 

وأكد المهندس طارق عواد، نائب رئيس مصلحة الري، أنه تم تشكيل مجموعة عمل دائمة الانعقاد، بهدف متابعة الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات، وموسم الزراعات الصيفية ومنها محصول الأرز، وحل أي مشكلات فى حينها حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الزراعية.

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كما أشار نائب رئيس مصلحة الري، لـ"الدستور"، إلى استمرار متابعة استقرار المناسيب فى جميع الترع وعند مواقع مص وطرد محطات الرفع، وذلك لمختلف زمامات الأراضى الزراعية، مع حل أي معوقات تواجه حصول المزارعين على حصتهم من المياه لرى الأراضى الزراعية بصورة فورية.

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