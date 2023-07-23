الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موعد حفل "راغب علامة" بمهرجان العلمين الجديدة

راغب علامة
راغب علامة

كشف برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TEN عن استعدادات وتجهيزات الحفلات الفنية الثالثة للفنان راغب علامة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت القناة إن مهرجان العلمين الجديدة حقق نجاحًا مبهرًا وعالميًا خلال الأيام الحالية، حيث شهد إقبالًا واسعًا وكبيرًا للمشاركة في المهرجان والحفلات والفعاليات ضمن المهرجان والتي كان آخرها حفل الفنان تامر حسني.

وأكدت أن شركة "تذكرتي" أعلنت أمس عن إتاحة التذاكر الخاصة لحفل النجم راغب علامة، والمقرر له الجمعة القادم الموافق 28 يوليو المقبل، في منطقة أرينا العلمين، حيث يقدم باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة.

راغب علامة مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الفنان تامر حسني

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