مع زيادة الإقبال لارتفاع الحرارة.. الرايات الخضراء تستقبل المواطنين في شواطئ الإسكندرية

استقبلت الرايات الخضراء على شواطىء الإسكندرية، أهالي وزوار المدينة الساحلية للاستمتاع بالأجواء الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي سجلت اليوم 35 درجة مئوية.

وتوافدت العائلات والمصطافين الى مختلف شواطئ الاسكندرية بكلا القطاعين الشرقي والغربي، خاصة مع استقرار حالة البحر و الأمواج بكافة الشواطىء، وهو الوضع الذي يسمح بنزول البحر للسباحة والاستمتاع بحالة آمنة.

وحققت شواطىء الاسكندرية نسب إشغال متوسطة، تزداد مع تقدم ساعات النهار لتصل لحد الإشغال الكامل بنسب 100%.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطى الحد المسموح به حفاظا على أرواحكم.

وتابع عبد الرازق مؤكدا على عدم السماح بتحصيل أي اموال غير مستحقة تحت مسمى الاكرامية خارج ثمن التذكرة الاساسية للشاطىء، وايضا استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجاناً، وفي حال تعرض احد المصطافين للابتزاز عليه التواصل مع ارقام الشكاوي للتواصل الفوري.

وتابع ان على المصطافين تنفيذ حقوق الشاطىء عليهم وهو المحافظة على نظافة الشاطئ مع ضرورة إلقاء المخلفات في مكانها المخصص، ومراعاة حق الطريق بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة.

شواطىء الاسكندرية