ضبط متهمين بغسل 5 ملايين جنيه فى القاهرة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.