الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: غرامات مالية فى انتظار المتأخرين عن تسليم قوائم كأس الملك سلمان

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية العربية

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، قد كشفت عن الموعد الأخير لتسليم القوائم الرسمية للفرق المشاركة في المنافسة. 

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، إن غدًا الإثنين، سيكون الموعد الأخير لتسلم القوائم من الأندية المشاركة في البطولة.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر خاصة، إلى أن الغرامة المالية تنتظر المتأخرين عن تسليم القوائم الرسمية لكل الفرق.

وأضافت الصحيفة أن فريق الرجاء المغربي، سيصل الأربعاء المقبل، ليكون آخر القادمين إلى السعودية بين الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، التي تنطلق الخميس المقبل.

وتوافدت الأندية إلى محافظة الطائف ومدينة أبها خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر أن تصل اليوم فريق الزمالك إلى الطائف، استعدادًا للمشاركة في منافسات البطولة.

وستقام بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، خلال الفترة بين 27 يوليو و12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا.

يذكر أن فريق الزمالك يتواجد في المجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان، والتي تضم أيضًا النصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبلغ مجموع جوائز البطولة 10 ملايين دولار، حيث سيحصل الفريق الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، فيما سيحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، في حين ستحصل الأندية التي تصل الدور نصف النهائي على 200 ألف دولار.

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