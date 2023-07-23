الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية برئاسة عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة على تجار السجائر وأماكن تخزينها نظرا للشكاوى المتكررة من المستهلكين من زيادة أسعار السجائر وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي والامتناع عن البيع وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 110 عبوات سجائر متنوعة كما تم تحرير 8 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 900 عبوة سجائر متنوعة بشبرا الخيمة.

وشملت الحملة تحرير 12 محضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع للمواطنين وعدم تمكين الحملة من أداء مهامها، وتم التحفظ على 629 عبوة سجائر متنوعة بالقناطر الخيرية وأيضا تحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر والبيع أزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على 830 عبوة سجائر متنوعة، و90 عبوة معسل بمدينة الخانكة.

كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 600 عبوة سجائر متنوعة بحى غرب شبرا الخيمة كما تم تحرير 5 محاضر جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر والامتناع عن البيع، وتم التحفظ على 237 عبوة سجائر متنوعة، و75 عبوة معسل بمدينة طوخ.

واختتمت الحملة التموينية جهودها بتحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ 220 عبوة سجائر متنوعة، وحملة إدارة تموين قها تم تحرير محضرين جنح لتجار سجائر للبيع أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ 160 عبوة سجائر متنوعة بمدينة قليوب.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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