الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس صاحب صيدلية شهيرة بالمنصورة لاتجاره فى العقاقير المخدرة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار شريف الشوربجي، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس صاحب صيدلية شهيرة في مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم واستدعاء شهود الواقعة "القائمين على الضبط" من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومسئولي التفتيش الصيدلي وهيئة الدواء المصرية، وذلك بعد ورود مذكرة التحريات المقدمة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، فضلًا عن وجود قضية سابقة للمتهم مخلى سبيله على ذمتها ولا تزال في إجراءات التقاضي، كونه ضُبط سابقًا في قضية اتجار بمواد مخدرة ومخلى سبيله على ذمتها.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية، من ضبط صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، للمرة الثانية بعدما ضبط منذ 5 أشهر وبحوزته كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة، فضلًا عن البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعقاقير دون فواتير ومنتهية الصلاحية، وعقاقير خاصة بمنظومة الشراء الموحد.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة طبيب صيدلي نشاط للاتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه، بمنطقة تقاطع شارع محمد فتحي مع شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك بعد ضبطه في يناير الماضي وإخلاء سبيله على ذمة قضية.

تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة، بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والمقدم إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، وبتفتيش الصيدلية، ملك المدعو "صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم بشارع الجمهورية، والسابق اتهامه في العديد من القضايا، عثر على: "150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقارا يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 14 عقارا مستوردا، 20 عقارا دون فواتير، 110 عقاقير منتهية الصلاحية، 1 عقار خاص بمنظومة الشراء الموحد، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 1600 جنيه".

وبمواجهة الصيدلي بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابه اول المنصوره المنصورة المستشار شريف الشوربجي عبد الرحمن الشهاوي المحامي

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