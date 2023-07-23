نائب بالشيوخ: مصر تلعب دورًا محوريًا فى تقديم الدعم للسودان

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، يعكس حرص مصر وجامعة الدول العربية على دعم الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، حيث يواجه أزمة إنسانية في ظل استمرار القتال ووجود نقص شديد في المستلزمات الصحية والطبية.

وقال "الجندي" في تصريحات له اليوم، إن روابط الأخوة التي تجمع الدول العربية خاصة مصر والسودان تدفعها نحو بذل جهود كبيرة من أجل مساعدة السودان الشقيق نحو التغلب على أزماته والشدائد التي يتعرض لها، حيث تعتبر مصر داعمًا لكل الدول العربية في مختلف الأزمات باعتبارها الشقيقة الكبرى وإحدى الركائز الأساسية في حفظ أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى أبدًا عن دورها كقوة إقليمية لها دور قيادي في مناصرة أشقائها العرب، والعمل على حفظ وحدتها واستقلالها في مواجهة التدخلات الأجنبية والحفاظ على استقرارها وتحقيق أمن شعوبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن يُعيد مصر إلى محيطها، وتحقيق نجاح ملموس في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والإفريقية والدولية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، موضحًا أن مصر لها دور محوري في تقديم الدعم بشتى السبل للأشقاء سواء من خلال لعب دور الوساطة بين الأطراف المتصارعة من أجل وقف إطلاق النار، واللجوء إلى طاولة المفاوضات من أجل صياغة حلول سياسية فاعلة لإنهاء الأزمة، أو من خلال تقديم كل الدعم لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوداني، حيث استقبلت مصر منذ اندلاع الأزمة مئات الآلاف من السودانيين الذين فرّوا من الموت، وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء داخل السودان.