محمد رياض: الدورة 16 لمهرجان المسرح مهمة وثرية جدًا

أعرب الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن شكره وتقديره لكل أعضاء اللجنة العليا واللجان المشكلة بالمهرجان وكل العاملين بتلك الدورة، قائلًا: «اعتقد أن الدورة الـ١٦ للمهرجان ستكون دورة مهمة وثرية جدًا، وقد سبق وأعلنا كل تفاصيل المهرجان قبل موعد المؤتمر، والحقيقة أنني كنت حريصًا أن تكون كل المعلومات الخاصة بالمهرجان وفعالياته متاحة لدى كل الصحفيين والمسرحيين قبل المؤتمر حتى يكون المؤتمر فرصة للمناقشة والإجابة عن أي تساؤلات أو لإيضاح الاستفسارات، وفي الفيلم الذي تم عرضه في بداية المؤتمرحاولنا فيه رصد كل ما سيتم في المهرجان لنؤكد أهمية المهرجان وكثرة فعالياته، فلدينا من العروض ٣٧ عرضًا تتنافس في الدورة الـ16، كما أنه لدينا مسابقة لأول مرة وهي مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، وتقدم بها ١٨٦ نصًا مسرحيًا، وستنتج هذه المسابقة مجموعة كبيرة من الكتاب الجدد يتم ضخها في الساحة المسرحية، وهذا كان هدفنا الأساسي من تلك المسابقة».

لدينا لأول مرة ورشة إدارة مسرحية يقودها صفوت حجازي

وأضاف رياض: "لدينا لأول مرة ورشة إدارة مسرحية يقودها صفوت حجازي، وورشة "إلقاء" لخالد عبدالسلام، ودمجنا التمثيل والالقاء في ورشة واحدة، وأيضًا تم دمج الإخراج والسينوغرافيا معًا، وسوف يتم في النهاية التصفية وتكون هناك ورشة مجمعة تضم الجميع، واتفقت مع المخرج شادي سرور أن تتم صناعة عرض مسرحي يضم كل نتاج تلك الورش، وأتمنى أن نقدم دورة تليق بالمسرحيين والمسرح المصري، وحب المسرح هو الذي يجمع كل المصريين".

وأوضح الفنان محمد رياض، سبب اقتراحه تغيير اسم المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى "مهرجان المسرح المصري" قائلًا: "حينما كلفت برئاسة المهرجان، كنت أسمع في كل لقاء صحفي وتليفزيوني مهرجان المسرح القومي، وهذا يحدث لبسًا كبيرًا بين المهرجان والمسرح القومي كمسرح، فجاءت لي فكرة: لما لم يتم تثبيت اسم المهرجان ليكون مهرجان المسرح المصري؟، لأن هذا الاسم يعبر عن هوية المهرجان، لأنه خاص بالمسرح في كل الدولة سواء حكومة او مؤسسات أو جهات وجامعات وشركات، وغيره، وأيضًا ليتم تجاوز هذا اللبس الذي يحدث، لكن عندما اقترحت هذا ولاقى ترحيبًا من البعض ولكن لم يلق القبول عند البعض، وما زال هذا العام المهرجان بنفس الاسم القديم، ونحاول في العام القادم أن يكون المسرح المصري فقط.

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا للدورة الـ١٦ برئاسة الفنان محمد رياض، وبحضور عدد كبير من إدارة المهرجان واللجنة العليا ولجان التحكيم والمشاهدة واختيار العروض، واللجان التنفيذية، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وقدم المؤتمر الصحفي الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبدالناصر الذي أكد في البداية أن إدارة المهرجان أعلنت كل تفاصيله قبل انطلاقه والمؤتمر الصحفي هدفه الرئيسي تلقي الأسئلة والاستفسارات والانتقادات من الصحفيين والنقاد.

وحضر المؤتمر عدد كبير جدًا من إدارة المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض وكان منهم مدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وأعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض: اميل شوقي وعزة لبيب وإيمان الصيرفي، ومن لجان التحكيم المؤلف نادر صلاح الدين عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية، ود.أيمن عبدالرحمن عضو لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي للعمل الأول، والفنان خالد عبدالسلام مدرب ورشة الإلقاء، والفنان صفوت حجازي مدرب ورشة الإدارة المسرحية، ود.عمرو دوارة رئيس لجنة المحاور الفكرية والندوات، ومن أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي الناقد محمد الروبي ود. رانيا يحيى ومهندس الديكور فادي فوكيه.