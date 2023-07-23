محافظ أسيوط يناقش أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة القادمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إننا نعمل بكافة الطرق الممكنة على دعم وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين وهو ما يسهم في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل لافتاً إلى أن الجهود المبذولة من الحكومة بمختلف قطاعاتها في هذا القطاع المهم وهو ما يظهر جلياً في الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة وإتاحة التدريبات ومنافذ البيع والتسويق وتوفير البرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

وتناول اللقاء استعراض ما تم انجازه من فعاليات وأنشطة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة سوء خدمات مالية مثل القروض والمنح أو خدمات غير المالية كالدعم الفني والتسويق الالكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل خدمات.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف الوسائل وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي للأسر لتحيا حياة كريمة موضحاً أن تسويق المنتجات والسلع أحد أهم الركائز الأساسية على نجاح وتطوير باقي المنتجات واستمرار المشروعات والاستثمارات الصغيرة والمتناهية الصغر.