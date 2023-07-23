"إكسترا نيوز" ترصد موقعًا أمريكيًا يشيد بالسياحة فى مصر (فيديو)

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا لموقع أمريكي يشيد بالسياحة في مصر.

موقع أمريكي يشيد بالسياحة في مصر:

موقع "ترافل أوف باث" اعتبر مصر بين البلدان الأكثر شعبية بخريطة السياحة العالمية.

مصر تشهد نموًا سياحيًا قياسيًا خلال العام الجاري 2023.

استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي.

توقع الموقع وصول العدد إلى 15 مليون سائح بحلول نهاية 2023.

تضمن التقرير تفرد مصر بالوجهات السياحية والأثرية الفريدة.

وأشار التقرير للإجراءات المصرية لجذب السياح ومنها تيسير إصدار التأشيرات.

ولفت الموقع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية العام الحالي.