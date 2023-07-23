الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

معاينة النيابة فى
معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديد

كشفت معاينة جهات التحقيق في واقعة انهيار سور مجمع النيابات الخاص بالنيابة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، عن وجود قطعة أرض فضاء ملاصقة للمبنى بها أعمال حفر بعمق يصل لحوالي 9 أمتار تقريبًا.

 

وتبين أن أعمال الحفر هي السبب في انهيار السور، كما تبين أن الأرض محاطة من الخارج بسور معدني وداخلها 2 كارافان، لا يوجد بها أو حولها أي لوحات إرشادية تحمل بيانات المشروع أو بيانات التراخيص الخاصة بمباشرة تلك الأعمال.

وتبين انهيار سور مبنى مجمع النيابات بالقاهرة الجديدة، بـ8 باكيات تقريبًا بطول حوالي 25 مترًا، وتصدع عدد آخر منها، مخلفًا تلفيات بعدد من أشجار النخيل والإضاءة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالسور.

وكشفت المعاينة عن انهيار مجموعة من الأعمدة الساندة للتربة الموجودة بقطعة الأرض الفضاء، وسقوط عدد منها على اللودر المتسبب في الحادث، حيث تم إخطار جهاز مدينة القاهرة الجديدة وإيقاف كل الأعمال الإنشائية الجارية.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانًا أكدت فيه ما تبلغ لرئاسة الهيئة، أنه في تمام الساعة 12.25 ظهرًا أثناء قيام إحدى الشركات بمباشرة أعمال إنشائية بقطعة أرض فضاء ملاصقة لمبنى مجمع النيابات الإدارية الكائن بشارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، تسبب "اللودر" التابع للشركة في انهيار سور مبنى المجمع من ناحية يسار الداخل من بوابة (3)، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبناءً عليه؛ قامت إدارة النيابات برئاسة المستشار منتصر عبدالعال، وبالتنسيق مع شئون المقر بالقاهرة الجديدة، بإخطار الجهات المعنية، وتم إجراء معاينة من قسم شرطة التجمع الخامس والنيابة العامة، وقيدت الواقعة برقم 7836/ 2023 جنح التجمع الخامس.

كما تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات التحفظية، شملت نقل مولد الكهرباء الاحتياطي وخزانات السولار الخاصة بالمولد من أماكنها بجوار الانهيار إلى مكان آمن.

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معاينة النيابة فى انهيار سور مجمع "الإدارية" بالقاهرة الجديدة

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