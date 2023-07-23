الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل من طابقين فى بنى سويف (صور)

المنزل
المنزل

انهار منزل مكون من طابقين ومبني من الطوب اللبن، بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالدوية في مركز بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين أن المنزل مكون من طابقين، مبنى من الطوب اللبن وجذوع النخيل والخشب، وانهار بشكل كامل، قبل أن يتم إخلاؤه من السكان، قبل وقوع الحادث.

وانتقل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، إلى موقع المنزل المُنهار، حيث جرى قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمها، حيث تبين أن المنزل المنهار مكون من الطوب اللبن وجذوع النخيل والأخشاب.

جرى تحرير محضر بالحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

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الحماية المدنية أمن بني سويف الوحدة المحلية جذوع النخيل شرطة النجدة قرية الدوية مركز ومدينة بني سويف

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