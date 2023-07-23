الكندوز بـ330 جنيهًا والضأن بـ350.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق ولدى الجزارين وفي المنافذ الحكومية، حيث سجلت اللحوم الكندوز من 300 إلى 330، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 320 و350 جنيهًا، فيما سجل اللحم الجملى 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكبدة بين 300 و330 جنيهًا الكيلو، فيما سجل اللحم المفروم العادي بين 300 و330 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعرًا بين 250 و300 جنيه فى الكيلو.

- أسعار اللحوم المستوردة

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة 165 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما تراوح كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي من 90 إلى 100 جنيه.