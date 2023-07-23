الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا.. مركز صيانة دبابات ليوبارد الموردة لأوكرانيا يشرع بالعمل

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، السبت، عبر حسابه على تويتر، انطلاق عمل مركز صيانة دبابات ليوبارد التي تم توريدها لأوكرانيا على أراضي بولندا.

 

وكتب بلاشتشاك: "بدأ مركز الإصلاح في غليفيس العمل. وصلت أول دبابتين من طراز ليوبارد من أوكرانيا إلى مصنع بومار".

 

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في 12 يوليو، أن بولندا وألمانيا تخططان للتنسيق المشترك لإصلاح دبابات "ليوبارد" التي تشارك في المعارك بأوكرانيا.

 

وقال مبعوث وارسو لدى "الناتو"، توماس شاتكوفسكي، إن بولندا وألمانيا تتوقعان إبرام صفقة في المستقبل القريب لإنشاء مركز إصلاح لدبابات "ليوبارد".

 

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة Handelsblatt، نقلا عن مصادرها، أن ألمانيا تعتزم رفض المشاركة في إنشاء مركز إصلاح "ليوبارد" في بولندا، بسبب توقعات الجانب البولندي العالية فيما يتعلق بالدفع مقابل صيانة المعدات.

 

وقال رئيس مكتب السياسة الدولية لمكتب رئيس بولندا، مارسين برزيداتش، إن ألمانيا هي التي كانت تحاول الحصول على فوائد مالية من إنشاء مركز صيانة دبابات "ليوبارد" التي تم نقلها إلى أوكرانيا، مؤكدا أن العملية توقفت لهذا السبب. 

 

ووفقا لمجلة "دير شبيغل"، فإن الشركة البولندية المملوكة للدولة PGZ سعت للحصول على أكثر من 100 ألف يورو مقابل الفحص الأولي للمعدات العسكرية، فيما تكلف هذه الخدمة في ألمانيا حوالي 12 ألف يورو فقط.

 

وفي أوائل شهر يوليو، أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن عزم الطرفين على حل جميع الخلافات بشأن هذه المسألة في غضون 10 أيام.

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بولندا.. مركز صيانة دبابات ليوبارد الموردة لأوكرانيا يشرع بالعمل

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