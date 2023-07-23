الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تخلى سبيل متحرش على ذمة القضية فى المقطم

تحرش
تحرش

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إخلاء سبيل عاطل متورط في التحرش بفتاة أثناء سيرها بالطريق العام، على ذمة القضية.

 

ووجهت الفتاة اتهامات للمتهم منها أنه لامس جسدها والتفوه لها بعبارات خارجة، أثناء سيرها في الشارع تعرض لها شاب بالمنطقة في الثانية ظهرًا ووجه لها عبارات خادشة للحياء بغرض التحرش بها.

 

تابعت الفتاة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض للتحرش والمعاكسة من المتهم فهو يستمر دائما في التحرش بها ولكن هذه المرة تجرأ وحاول قطع طريقها وملامسة جسدها ولكنها استغاثت بالمارة لإنقاذها وإيقافه، وبالفعل تمكنوا من ضبطه، واقتياده لقسم شرطة المقطم.

 

وتباشر النيابة التحقيق وجار سماع أقوال الشهود والمتهم، وطلب تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية التحرش عاطل اخلاء سبيل ذمة القضية

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