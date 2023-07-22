افتتاح المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن للمرحلة الإعدادية بالقاهرة

افتتحت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الإعدادية، بمقر النادي الإيبارشي، بحدائق القبة.

شارك في اليوم الافتتاحي الأب باسكوالي، راعي كنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي، بالرعية، بحضور محسن مجدي.

تضمن اليوم الفقرات التالية: الترانيم الروحية، لقاء تكويني حول "المفلوج وعلاقته بالمشاركة"، المسابقات التنافسية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

وتواصل إيبارشية القاهرة المارونية، احتفالات تذكار مار شربل لليوم السادس على التوالي، فبحسب "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، أقيم القداس الاحتفالي السادس بالطقس الأرمني، وترأس صلاة القداس المطران كريكور كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وشاركه في الصلاة الخوري نادر جورج عميد الكهنة الموارنة. بحضور المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وعدد من أبناء الرعيتين: الأرمينية والمارونية.

وقال المطران كريكور كوسا في عظته التي جاءت بعنوان "شربل انسان سكران بالله": "شربل طلب ان يكون حبيسا، فعاش في المحبسة ٢٣ سنة، و كان متفوقا في دراساته اللاهوتية لكنه لم يكتب شيئا بيده لانه عاش إنجيل الرب يسوع بالقلب، وسمي سكران بالله لانه عاش كل حياته لله. يسوع القربان.. يسوع المعلم.. يسوع الفادي، عاشها بالصمت والسكون الذي يدفع الانسان للتإمل في سر الله ومحبة يسوع".

وأضاف: "شربل كان متواضع عاملا بوصايا الرب يسوع. فكان يأكل من فضلات المائدة في الدير مما يسقط من أطباق أخوته الرهبان، وكان ينام على سرير من عشب خشن كي لا ينام طويل فيستيقظ للصلاة".