السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى ميلاده.. عاطف سالم مخرج أفلام الأسرة بالسينما المصرية

عاطف سالم
عاطف سالم

يوافق الغد ذكرى ميلاد المخرج عاطف سالم، والذي لُقب بمخرج الروائع، حيث ولد في 23 من يوليو عام 1921، فقد أثرى السينما المصرية بالكثير من الأفلام البارزة، كما أخرج أفلام الأسرة.

 

عاطف سالم هو مخرج مصري شهير ولد في السودان لأب وأم مصريين، وبدأ حياته الفنية ممثلًا في فيلم "ماجدة"، ثم عمل مساعد مخرج للعديد من المخرجين، بدأ مسيرته السينمائية في سن مبكرة، حيث حققت أفلامه النجاح الكبير في العديد من الدول العربية، وحصلت على تقدير كبير من النقاد والجماهير على حد سواء.

عاطف سالم مخرج أفلام الأسرة بالسينما المصرية:

المخرج عاطف سالم هو واحد من أبرز المخرجين في صناعة السينما العربية، حيث قدم العديد من الأفلام الناجحة التي تميزت ببراعته الفنية وقدرته على إيصال رسائله الاجتماعية والإنسانية بطريقة مؤثرة وصادقة.

 

كان أول فيلم يخرجه هو فيلم "الحرمان" ويعتمد على قصة سيكولوجية، وكان كل العاملين في الفيلم أبطالًا، ثم أخرج فيلم "جعلوني مجرمًا" وهو قصة اجتماعية، وقد نجح الفيلم في رفع السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية في مصر، كما أخرج فيلم "إحنا التلامذة" الذي أعطى صورة صادقة ومؤثرة عن انحراف الشباب في ذلك الوقت، فهو فيلم درامي تربوي يتناول مشكلات الشباب في المدارس والأسرة والمجتمع، وكيفية مواجهتها بالتوجيه والإصلاح.

 

كما أخرج فيلم "أم العروسة" وجزأه الثاني "الحفيد"، والتي نقلت لنا فكر وطموح وعادات وتقاليد الأسرة المصرية المتوسطة وعاداتها وتقاليدها ومعاناتها سواء عند زواج الأبناء أو التعامل مع الأحفاد.

 

أخرج عاطف سالم أيضًا أفلامًا تاريخية وسياسية مثل "المماليك" و"ثورة اليمن" و"خان الخليلي" و"البؤساء"، وأفلامًا كوميدية مثل "زوجتي من الهيبز، أين عقلي، باي باي يا حلوة"، وأفلام رومانسية مثل "شبان هذه الأيام، الضائعة والرجل يحب مرتين".

 

حصل عاطف سالم على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999، كما تم تكريمه في عدة مهرجانات سينمائية دولية.

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