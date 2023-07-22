السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 22 يوليو 2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 يوليو 2023، استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، حيث يبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره محركات البحث على "جوجل".

منتصف التعاملات| آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 22-7-2023

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

تنشر الدستور سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية حيث شهدت استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 22 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.
 

نجم الوداد المغربى على رادار "زد"

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023

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