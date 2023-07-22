نجم الوداد المغربى على رادار "زد"

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز قد فتح خط المفاوضات مع بديع أووك مهاجم فريق الوداد البيضاوي السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "البطولة" المغربي، فإن نادي "زد" يفاوض اللاعب المغربي بديع أووك الذي انتهى عقده مع الوداد الرياضي المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى اللاعب هذا العرض عن طريق وكيل أعمال مصري عقب انتهاء عقده مع الوداد البيضاوي المغربي مؤخرًا.

وقدم نادي "زد" عرضًا إلى لاعب الوداد السابق لمدة موسمين، تبلغ قيمته 450 ألف دولار.

جدير بالذكر أن بديع أووك لديه عرضان بالدوري المغربي، بالإضافة إلى العرض المقدم من "زد".