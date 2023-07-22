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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 22-7-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، حيث يبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره محركات البحث على "جوجل".

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 22-7-2023

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سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات  

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 

شهد سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 22 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 22 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 22 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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