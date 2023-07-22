سوهاج تستعد لإعلان "بنى حميل" ثانى قرية نموذجية بعد "أم دومة"

أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن وصول واستلام التجهيزات الطبية والفرش والأثاث الخاص بمركز طب الأسرة بقرية بني حميل بمركز البلينا، بدعم ومتابعة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير بضرورة فرش وتجهيز جميع المباني الخدمية التي تم الانتهاء منها.

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة تستعد لإعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا كثانى قرية نموذجية ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك بعد قرية أم دومة بمركز طما، لافتًا إلى الانتهاء من جميع أعمال المبانى الخدمية بالقرية "مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز طب الأسرة، نقطة الإسعاف، مركز الشباب"، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز واتصالات ورصف للطرق، مشيرًا إلى أنه جار فرش وتأثيث تلك المبانى لتكون جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بقرية بنى حميل والقرى والنجوع التابعة.

من جهته، تابع الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وصول واستلام التجهيزات الخاصة بالمركز، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت ببناء وتطوير وتجهيز عشرات الوحدات والمراكز الطبية بالقرى والنجوع لخدمة أهالينا من المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة لهم.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 129 ألفًا و258 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.7%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، وقد وفرت المحافظة 16 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الإردب هذا العام 1500 جنيه.