إزالة 30 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بمراكز المنيا
كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد والإزالة الفورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا أكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف حيث نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار إزالة ١٧حالة تعد بالبناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية.
وجرى إيقاف 5 حالات تعدي بالبناء المخالف الأولى بطريق البحر على مساحة ٦٠٠ متر وتم تشميع البرج والتانية بالتقسيم الخامس شرق المحطة وتم التحفظ على الخلاطة والثالثة بشارع المدينة المنورة والرابعة بطريق أبو حرب وتم ردم الحالة كاملة والخامسة بشارع الجنينة، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار.
كما جرى إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية الأولى بقرية صندفا والثانية بعزبة الصعايدة على مساحة ٢ قيراط وإزالة حالتين تعد على أرض زراعية بصفط أبوجرج على مساحة 2 قيراط، و٦حالات تعدى على أرض زراعية والتصدي لحالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بقرية الحسينية بحوض الساحل على مساحة نصف قيراط وتم ردم الحفر بالكامل كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق بردم حالة حفر سملات في المهد لقطعة أرض مساحتها ٧٠ متر بشارع متفرع من شارع الترعة العامية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة ٣ حالات تعدى على أراضى زراعية وبدون ترخيص بقرية دمشير بمساحة ٢,٥ قيراط وذلك خلال حملة اليوم تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد جابر رئيس القرية والمتغيرات المكانية وجهات الولاية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تم إزالة ٣ حالات تعدى على أراضى زراعية وبدون ترخيص بقرية طوخ الخيل بمساحة ٦٠٠م وذلك خلال عدد من الحملات اليوم برئاسة محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة ومصطفى الشريف رئيس القرية والمتغيرات وجهات الولاية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة ٣ حالات تعدى على أراضى زراعية وبدون ترخيص بقرية تلة بمساحة ٥٧ سهم وإزالة حالة تعدى داخل الحيز بمساحة ٧٠ مترا.