السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشارك كلية الدراسات الإسلامية للبنات احتفالها بالعام الهجري

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شارك الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج احتفالها بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته بمدرج الكلية الرئيسي، والذى حضره الدكتور علي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية، والدكتورة  فاطمة المهدى وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من الضيوف وجمع من قيادات الكلية والطالبات.

وقدم "حمادى" التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضا طالبات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج، سائلا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.


وتحدث" حمادي"  خلال كلمته عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى أسهمت فى تأسيس الدولة الإسلامية لتضرب أروع الأمثلة للدول والشعوب، تضمنت الاحتفالية العديد من كلمات السادة الضيوف والفقرات المتنوعة. 


وفى نهاية الاحتفالية كرم الأستاذ الدكتور على عبدالموجود  “حمادى” تقديراً لجهوده وتعاونه الدائم فى العديد من المجالات 


كان أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت إنجازًا جديداً للعام الثانى علي التوالي وتقدماً في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات وذلك بعد حصول ١٧ من مجلاتها العلمية على أعلى التقييمات للمجلات المصرية والمحلية طبقاً لهذا التصنيف خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ وذلك في العديد من التخصصات المختلفة.

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