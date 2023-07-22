مستشار الرئيس الأوكرانى السابق: زيلينسكى قد يجر الناتو إلى صراع مع روسيا

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يجر دول منطقة البحر الأسود، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى صراع مع روسيا.

وأضاف سوسكين في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، أن كييف تتجه نحو الأعمال المتطرفة، قائلًا "لن ينظر زيلينسكي، بصفته طرفًا في الحرب، إلى أي شخص، ولا إلى أي نصائح، وتم قطع أي صمامات من أجل وقف الأعمال العدائية".

ولفت سوسكين إلى أن الخطوات الخطيرة للرئيس الأوكراني والوضع المتوتر في المنطقة قد يؤدي إلى حقيقة أن دولًا في الناتو مثل رومانيا وبلغاريا ستشارك في الصراع، وهناك خطر أن يتحول البحر الأسود إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية.

مقتل صحفى روسى وإصابة 3 آخرين جراء قصفهم بالذخائر العنقودية من أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية، السبت، عن مقتل مراسلها روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من رفاقه جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي في مقاطعة زابوريجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء تعرضوا لقصف أوكراني بينما كانوا يعدون تقريرًا حول قصف أوكرانيا للمناطق السكنية في زابوريجيا بالذخائر العنقودية، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وبحسب الدفاع الروسية، أصيب أربعة صحفيين بالذخائر العنقودية، وخلال إجلائهم إلى المركز الطبية توفي الصحفي روستيسلاف جورافلوف متأثرًا بجراحه، بينما الحالة الصحية للصحفيين الآخرين مستقرة.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف أعلن عن تعرض قرية جورافليوفكا للقصف بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها أوكرانيا من راجمة للصواريخ، بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة.

وقال، في قناته على "تليجرام"، إن قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضًا بالمسيرات.