السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية: الحكومة وعدت بعدم تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المصانع

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

وجهت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الشكر لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على الاستجابة الفورية، والتوجيه بعدم قطع الكهرباء عن المصانع ضمن خطة تخفيف الأحمال.

وقالت هالة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة أعلنت عن الحاجة لتخفيف الأحمال، ونحن ندعم الحكومة في هذا المنطلق، لكننا في احتياج شديد للصناعة ودعم الصناعة".

 

استجابة فورية من وزير الكهرباء ووزير الصناعة لعدم تخفيف الأحمال عن المصانع

ولفتت إلى أنه بمجرد علم الوزيرين، بسؤالها الموجه إليهما أن انقطاع الكهرباء عن المصانع يضر بالصناعة، وبوجود مشكلة في المصانع في سوهاج، أصدروا قرارًا فوريًا بعدم تخفيف الأحمال عن المصانع.

وأردفت: "تمت الاستجابة فورًا من الوزراء المعنيين، وزارة الكهرباء، ووزارة الصناعة وعدوا بعدم تخفيف الأحمال عن المصانع، لأن الناس متفهمة ومدركة خطورة توقيف مصنع".

انقطاع الكهرباء تخفيف الاحمال المصانع وزير الكهرباء هالة أبو السعد

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