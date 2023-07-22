إزالة 46 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة، لافتة إلى إزالة ٣ حالات تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٥٣٩م٢، وذلك بنطاق مركز ومدينة الزرقا، حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، وفى السياق ذاته، أكدت "المحافظ"، استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة ٤٦ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٨٢٢م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة، هذا إلى جانب إزالة حالة تعد تابعة لولاية الثروة السمكية على مساحة ٣٠ فدانًا.

وذكرت المحافظ، أنه تتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين كل الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعد عليها، وأيضًا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥٪ بما يعادل ٦٠٤٢٩ طنًا و ٥٠٤كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذى بدأ خلال شهر أبريل 2023.