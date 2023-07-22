السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 46 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

حملة إزالة املاك
حملة إزالة املاك الدوله

أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة، لافتة إلى إزالة ٣ حالات تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ٥٣٩م٢، وذلك بنطاق مركز ومدينة الزرقا، حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم، وفى السياق ذاته، أكدت "المحافظ"، استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة ٤٦ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٨٢٢م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة، هذا إلى جانب إزالة حالة تعد تابعة لولاية الثروة السمكية على مساحة ٣٠ فدانًا.

وذكرت المحافظ، أنه تتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين كل الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعد عليها، وأيضًا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٥٪ بما يعادل ٦٠٤٢٩ طنًا و ٥٠٤كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام الذى بدأ خلال شهر أبريل 2023.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط أملاك الدولة أحداث دمياط

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

تشكيل فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب فى قرية الشعرانى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»