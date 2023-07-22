السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال الطلاب لآداء امتحانات قدرات بكليتي التربية الرياضية والنوعية بجامعة أسوان

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

استقبلت جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفد المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية، لمتابعة سير اختبارات القدرات. 

واستقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعضاء اللجنة وذلك بحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية، كما رحب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء اللجنة. 

 

وأشار إلى أن اختبارات القدرات تسير على أكمل وجه، مؤكدا إقبال الطلاب على أداء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين، أن اللجنة قامت بتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للوقوف على التجهيزات المعدة للطلاب وأولياء أمورهم بمقر كلية التربية الرياضية بمقرها بالحرم الجامعي بصحاري والتي تجري بها الاختبارات وخاصة ملاعب الجامعة. 

 

وتوجهت اللجنة لزيارة كلية التربية الرياضية وملاعب الجامعة لتفقد أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية للعام الجامعي 2023، وأيضا زيارة كلية التربية النوعية بالنفق.

 

وضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد حسن مدير شبكة الجامعات المصرية، رئيسا وباقي أعضاء  اللجنة من الإداريين، كما أشادت اللجنة بالطفرة التي تشهدها ملاعب جامعة أسوان الرياضية والعديد من المنشآت الرياضية الجاري تنفيذها بالجامعة.

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، أن اختبارات القدرات لهذا العام تشهد إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة، كما بدأت اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان من يوم السبت الموافق 2023/7/15 والتي تنتهي يوم الخميس القادم الموافق 27/7/2023. 

 


وتشمل اختبارات القدرات كلا من اختبار الطول والوزن واختبار القوام والاختبار المعرفى والاختبار المهارى، والاختبارات البدنية مع اختبار السرعة وتوجد الجداول المعيارية والضوابط المعمول بها علي موقع الكلية.

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IMG-20230722-WA0030
اختبارات القدرات المجلس الأعلى للجامعات جامعة أسوان طلاب الثانوية العامة كلية التربية الرياضية كلية التربية النوعية ملاعب الجامعة

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