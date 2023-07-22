السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 في حادث مروري بطريق سوهاج - قنا

حادث مروري
حادث مروري

لقي شخص مصرعه بينما أُصيب 5 أشخاص في حادث مروري بطريق سوهاج - قنا، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الغريب بمنطقة الكوامل.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل 5 مصابين آخرين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بإزالة أثار الحادث وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتبيّن من الفحص إصابة "م. أ. م" - 20 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة "ح. ع. ا" - 35 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة "ي. أ. م" - 18 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة "ط. م. أ" - 36 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س. م . م 36 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساقين والساعد الأيسر، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ووفاة شاب مجهول الهوية.

وورد إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى سوهاج الجامعي 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بقسم الاستقبال بالمستشفى.

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بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 في حادث مروري بطريق سوهاج - قنا

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