السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب التنسيقية: ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست العدالة الاجتماعية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

هنّأ النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، لافتًا إلى أن الثورة نجحت في استرداد الكرامة والحرية التي كانت مفقودة على أيدي الاحتلال الأجنبي، كما أنها حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف النائب خالد بدوي، في بيانٍ له، أن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت عصرًا ذهبيًا للطبقة المصرية الفقيرة التي عانت أشد المعاناة، نتيجة للظلم، وافتقاد مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ثورة 23 يوليو نجحت في وضع نهاية للحقبة الاستعمارية فطردت الاحتلال البريطاني وسط  تأييد شعبي، كما أنها عملت على إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، فأصبحت الثورة نقطة مضيئة في تاريخ  مصر الحديث، حيث أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال وحدة الشعب والجيش.

وأكد النائب خالد بدوي، أن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست العدالة الاجتماعية التي كان يفتقدها الشعب، موضحًا أن الثورة حققت العديد من الإنجازات ليس فقط داخل الدولة المصرية، بل حققت نجاحات على مستوى الوطن العربي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

النائب خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو الاحتلال الأجنبي

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