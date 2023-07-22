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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة مُسِّن حزناً على غرق حفيده بقرية العزب بالفيوم

وفاة مسن حزنا على
وفاة مسن حزنا على غرق حفيده بالفيوم

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة حزناً على وفاة حفيده غرقا في مجرى مائي بقرية العزب بدائرة مركز شرطة الفيوم، حيث كان يبحث عن حفيده وأخبره أحدهم بغرق طفل، فهرع إلى المكان ليجد جثة حفيده.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغًا بمصرع طفل غرقًا في مجرى مائي بإحدى قرى مركز الفيوم، وجرى انتشال جثة الطفل بمعرفة الأهالي.

وفوجئ الأهالي بحضور شخصًا تبينّ أنّه جد الطفل، وشيع المئات جسد الجد والحفيد معًا، حيث جرى دفنهما في مقبرة واحدة، ليحتضن الجد الطفل في القبر كما كان يحتضنه في الدنيا، وسط صدمة وحزن الجميع.

وفاة مسن غرق حفيده الفيوم قرية العزب

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