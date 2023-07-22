أردوغان يوافق على تعيين السفير الجديد لدى مصر رسميًا

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بتعيين صالح موتلو، سفيرًا لأنقرة لدى مصر، إضافة إلى تعيين سفيرين آخرين في الجزائر ومدريد.

وأعلنت مصر وتركيا في وقت سابق عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا صالح موتلو سفيرًا لها في القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم نص المرسوم الرئاسي، حيث جاء فيه، تم تعيين صالح موتلو شان سفيرًا لدى مصر بشكل رسمي.

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلنت كل من مصر وتركيا عن تبادل السفراء بينهما، في خطوة تتوج جهود إعادة العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.

وأفاد البيان بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "جاء تماشيًا مع قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

ولاحقًا، غرد السفير التركي الجديد في مصر صالح موتلو، عبر "تويتر" قائلًا: "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق".