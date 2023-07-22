ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان يوافق على تعيين السفير الجديد لدى مصر رسميًا

أردوغان
أردوغان

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بتعيين صالح موتلو، سفيرًا لأنقرة لدى مصر، إضافة إلى تعيين سفيرين آخرين في الجزائر ومدريد.

وأعلنت مصر وتركيا في وقت سابق عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا صالح موتلو سفيرًا لها في القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم نص المرسوم الرئاسي، حيث جاء فيه، تم تعيين صالح موتلو شان سفيرًا لدى مصر بشكل رسمي.

txt

الباز عن دعوة أردوغان للرئيس السيسى لزيارة تركيا: مصر تنتصر فى معاركها بدون سلاح

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلنت كل من مصر وتركيا عن تبادل السفراء بينهما، في خطوة تتوج جهود إعادة العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر وتركيا تبادلتا سفيرين بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بينهما.

وأفاد البيان بأن رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "جاء تماشيًا مع قرار اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

ولاحقًا، غرد السفير التركي الجديد في مصر صالح موتلو، عبر "تويتر" قائلًا: "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائمة التي منحها لي رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق".

txt

اقتصادي دولي: رفع مستوى التنسيق الدبلوماسي مع تركيا دفعة للتبادل التجاري بين البلدين

 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعيين السفير صالح موتلو مرسوم رئاسي توقيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا القاهرة

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

بالأرقام والأسماء.. تفاصيل استثمارات وأرباح وخسائر الهيئات الاقتصادية بخطة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»