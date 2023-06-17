الباز عن دعوة أردوغان للرئيس السيسى لزيارة تركيا: مصر تنتصر فى معاركها بدون سلاح

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة تركيا، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة متوقع أن تتم بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أي شخص لو تحدث عن إمكانية حدوث هذه الزيارة كان البعض سيقول عليه "مش فاهم حاجة"، ولكن العاملين بمجال السياسة والإعلام يعرفون أن السياسة هي "فن الممكن"، وأنه لا شيء مستحيلًا في السياسة.

ولفت محمد الباز، إلى أن هذه الزيارة تترجم أن مصر تدير معاركها بدبلوماسية، وتنتصر في معاركها بدون سلاح، منوهًا بأن تركيا هي التي سعت للتصالح مع مصر، وترتيبات اللقاء بدأت منذ مقابلة أردوغان والسيسي في كأس العالم المقامة في قطر.

وأكد أن مصر صمتت على تصرفات تركيا، ولم يرد الرئيس السيسي على أردوغان في أي مرة من المرات، منوهًا بأن مصر حققت انتصارًا دبلوماسيًا في هذه المعركة، وفرضت إرادتها وأجندتها.