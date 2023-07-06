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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادي دولي: رفع مستوى التنسيق الدبلوماسي مع تركيا دفعة للتبادل التجاري بين البلدين

الدكتور عبدالنبي
الدكتور عبدالنبي

أكد  الدكتورعبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد الدولي، أن رفع مستوة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، يُساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح “عبدالمطلب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون له مردود أيجابي تظهر آثاره في تسريع خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر القارة الأوربية من خلال تركيا، حيث تُوزع محطات الربط الكهربائي بين مدن “غزة والاردن و سوريا و لبنان و العراق” وصولًا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وأشار خبير الاقتصاد الدولي،إلى ان الربط الكهربائي يساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية من الكهرباء، خاصة بعد تضاعف الإنتاج المصري من الكهرباء.

وتابع: تركيا تحتل مكانه متقدمة في الشراكة المصرية سواء في الصادرات او الواردات،  وفي ظل رجوع العلاقات سوف تتضعاف حجم التبادل التجاري، فقد يؤدي ذلك إلي زيادة الصناعات التركيا في مصر، من خلال إقامة مناطق صناعية تركية علي أرض مصر كما حدث في تسعينات القرن الماضي، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف “عبد المطلب” أنه رغم التوترات التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال الفترات القليلة الماضية، إلا ان التعاون الاقتصادي ظل مستمرًا في العديد من القطاعات، حيث تحل تركيا ثالثًا في قائمة دول الشراكة التجارية مع مصر.

تعليقات الخبير الدولي جاءت تزامنًا مع إعلان الخارجية المصرية رفع مستوى التنسيق الدبلوماسي مع تركيا إلى مستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية عبر حسابها على الرسمي على “فيس بوك”: “وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة”.

المؤشرات الإيجابية علاقاتهما الدبلوماسية إنقطاع العلاقات الدبلوماسية العلاقات الدبلوماسية حركة التجارة العالمية

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